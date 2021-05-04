Silifke'nin giriş ve çıkışlarında denetim sıklaştırıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan araç trafiği gözlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde tam kapanmada ara sokaklarda sessizlik hakim olurken, bazı bölgelerde normal günleri aratmayan araç trafiği gözlendi. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında denetimler sıklaştırıldı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Grup Amirliği ekipleri ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama noktaları oluştururken, geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor.

Bölge Trafik Grup Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında gelen araçlardaki sürücü ve yanlarında bulunan kişilerin kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti. Tedbirleri ihlal edenlere ise idari işlem uygulandı.

Bölge Trafik Ekipleri kontrol noktalarında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin kendi sorumluluk bölgelerinde bu denetimlerin kapanma sonrasına kadar sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. Polis ayrıca cadde ve sokaklarda devriye gezerek, açık olan iş yerlerinin kapanmadan muaf olup olmadığını kontrol etti.

Vatandaşlar, yapılan denetim ve uygulamalardan memnun olduklarını, kurallara herkesin uyması ile salgın hastalık ile mücadelede başarılı olunabileceğini, denetim ve kontrollerin daha da sıklaştırılmasını beklediklerini ifade ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı