Silifke Kaymakamı Nazlı, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolunu inceledi
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Silifke Kaymakamı Nazlı, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolunu inceledi

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.

Silifke Kaymakamı Nazlı, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolunu inceledi
19.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:08

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki çalışmaları yerinden inceleyen Kaymakam Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ve yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nazlı, gerekli girişimler sonucu yol açma çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Nazlı, buradaki incelemesinin ardından kapanan yol için Ekşiler Mahallesi'ndeki alternatif güzergah çalışmalarını da inceledi.

Kaynak: AA

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