Silifke Kaymakamı Nazlı'dan mahalle ziyaretleri
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Silifke Kaymakamı Nazlı'dan mahalle ziyaretleri

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Sarıaydın, Kıca, Çatak, Kocaoluk, Ayaştürkmenli, Özboynuinceli, Kavak ve Kırobası mahallelerini ziyaret etti.

Silifke Kaymakamı Nazlı'dan mahalle ziyaretleri
28.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:53

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Sarıaydın, Kıca, Çatak, Kocaoluk, Ayaştürkmenli, Özboynuinceli, Kavak ve Kırobası mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Nazlı, Silifke'deki 88 mahalle muhtarı ile sık sık bir araya geleceğini belirtti.

Ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Nazlı'ya vatandaşlar, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, yol bakımı ve onarımı, kanalizasyon konusunda taleplerde bulundu.

Ziyarette Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy ile yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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