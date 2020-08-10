Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya ziyaret
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında kabul etti.
10.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:08
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında kabul etti.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altunok, görevine başlayan Nazlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Nazlı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.
Belediye Başkanvekili Altunok ise Nazlı'ya belediye çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA