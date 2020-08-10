Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya ziyaret Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında kabul etti.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında kabul etti.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altunok, görevine başlayan Nazlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Nazlı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanvekili Altunok ise Nazlı'ya belediye çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA