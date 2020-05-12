Silifke Kaymakamı Emiroğlu'ndan aşevi ziyareti
Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türk Kızılay'ın hizmet verdiği aşevini inceledi.
12.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:30
Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türk Kızılay'ın hizmet verdiği aşevini inceledi.
Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok'un eşlik ettiği Emiroğlu, Mükerrem Toker Aşevinin çalışmalarıyla ilgili Türk Kızılayı Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar'dan bilgi aldı.
Emiroğlu, çalışmalarından dolayı Uçar ve personele teşekkür etti.
Kaynak: AA