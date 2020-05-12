Silifke Kaymakamı Emiroğlu'ndan aşevi ziyareti Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türk Kızılay'ın hizmet verdiği aşevini inceledi.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türk Kızılay'ın hizmet verdiği aşevini inceledi.

Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok'un eşlik ettiği Emiroğlu, Mükerrem Toker Aşevinin çalışmalarıyla ilgili Türk Kızılayı Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar'dan bilgi aldı.

Emiroğlu, çalışmalarından dolayı Uçar ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA