Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:04

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emiroğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Emiroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Hepsinde güzel emekler var. Bizlerin ekranda gördükleri farklı ama onların o anları çekerken yaşamaları çok daha farklı. Seçim yapmak zor olsa da ben de beğendiklerimi seçtim." diye konuştu.

Kaynak: AA