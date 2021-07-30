Silifke'deki yangın sürüyor
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Silifke'deki yangın sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Silifke'deki yangın sürüyor -Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve...

Silifke'deki yangın sürüyor

-Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde dün başlayan orman yangını farklı bölgelerde devam ederken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Silifke ilçesi Boğsak koyunda dün sabah başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Dün gün boyu süren yangın, gece de farklı noktalarda devam etti. Boğusak koyunda başlayan, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı, Tokmar ve İmamuşağı mahallelerini etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılıyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının etkisi altındaki mahallerde önceden boşaltılan çok sayıda ev, ekili alan ve iş makinesi yanarak zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen söndürme ekipleri de destek veriyor. Söndürme çalışmalar sırasında iki itfaiye eri dumandan etkilenirken, 2 yangın işçisi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dünden bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik, su ve internet hizmeti verilemiyor.

Silifke'deki yangın sürüyor
Silifke'deki yangın sürüyor
Silifke'deki yangın sürüyor
Silifke'deki yangın sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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