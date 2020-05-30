Silifke'deki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Silifke'deki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Silifke'deki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
30.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:49

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yapraklıkoy mevkisindeki şüpheli bir otomobili takibe alan jandarma ekipleri, araçtakilerin pencereden poşet attığını tespit etti.

Poşeti incelediklerinde toz esrarla karşılaşan ekipler, araçtaki K.Ö. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Atayurt Mahallesi'ndeki bir araziye düzenlenen operasyonda da 73 kök Hint keneviri ile 300 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

İki ayrı çalışmada yakalanan 3 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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