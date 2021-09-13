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Silifke'de zeytin hasadı başladı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Silifke'de zeytin hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde zeytin hasadına başlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde zeytin hasadına başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede 40 bin 400 dekar alanda 997 bin 537 zeytin ağacının bulunduğunu söyledi.

Doygun, bu yıl 10 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini belirtti.

Üreticilerden Salih Gemalmaz da sezonun ilk zeytin hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bir diğer üretici İbrahim Demirkıran ise zeytin hasadının bereketli olmasını diledi.

Silifke'de zeytin hasadı başladı

Silifke'de zeytin hasadı başladı

Silifke'de zeytin hasadı başladı

Silifke'de zeytin hasadı başladı

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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