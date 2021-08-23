SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkıp, minibüse çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkıp devrilen yolcu otobüsünde 33 kişi yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkıp, minibüse çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkıp devrilen yolcu otobüsünde 33 kişi yaralandı.

Antalya'dan Gaziantep'e giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 821 plakalı 'Ben Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, saat 04.00 sıralarında Silifke ilçesi Kapızlı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki minibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkarak devrildi. Kazada, 2 şoför ve 1 muavinini de aralarında olduğu 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazılarına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Merve Boluğur Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SİLİFKE'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 33 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:15:12. #1.14#

title