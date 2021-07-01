Silifke'de yenilenen Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi törenle tekrar hizmete açıldı
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Silifke'de yenilenen Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi törenle tekrar hizmete açıldı

Silifke'de yenilenen Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi törenle tekrar hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936 yılında yaptırılan ancak uzun süredir kullanılmayan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete açıldı.

Silifke ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936 yılında yaptırılan ancak uzun süredir kullanılmayan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeniden hizmete açılan kooperatifte kadın üreticilere yönelik eğitim atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak hem kadınlara hem de kooperatifleşmeye önem verdiklerini dile getiren Seçer, "Üretim olmazsa bu ülke kalkınmaz. Mustafa Kemal Atatürk bize ilk önce bağımsızlığı öğretti. Kurtuluş Savaşında bu ülkeye doğudan batıya, kuzeyden güneye önderlik yaptı, emperyalist güçlerden kurtardı. Bunu bağımsızlık için yaptı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yenilenen kooperatif binası, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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