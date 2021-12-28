Silifke'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede ve civar bölgede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.L. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre takipten sonra şahsın üzerinde ve adresinde arama yapan ekipler, poşetler içinde 197 gram bonzai, 5 fiş satışa hazır 15 gram bonzai, 1 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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