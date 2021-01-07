Silifke'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Silifke'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

07.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:12
Silifke'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallelerinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 80 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 10 hap, 2 uyuşturucu kullanımı için düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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