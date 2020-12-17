Silifke'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Atakent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, evde yaptığı aramada bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya