Silifke'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
23.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:36
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Zanlının üzerinde arama yapan ekipler kağıda sarılı 5 gram esrar maddesi ile içmek için kullandığı 1 paket sigara kağıdı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA