Silifke'de uyuşturucu operasyonu
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
01.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:02
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Yapraklıkoy mevkisinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA