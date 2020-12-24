Silifke'de uyuşturucu operasyonda esrar ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup arama yaptı.

İki kişinin gözaltına alındığı araçtaki aramada, 30 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya