Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
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Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
06.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:33

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkinde tatil amaçlı gelen 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine şahsı yakalayarak, üstünde arama yapan ekipler, 80 gram esrar, 7 çarşaf diye tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, ifadesi ile kan ve idrar örnekleri alınarak serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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