Silifke'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yenibahçe Mahallesi'ndeki alanda çıkan yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediye ekipleri de 2 itfaiye aracı ve bir helikopterle müdahale etti.

Yayılmadan söndürülen yangında badem ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA