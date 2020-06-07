Silifke'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
07.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:41
Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yenibahçe Mahallesi'ndeki alanda çıkan yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediye ekipleri de 2 itfaiye aracı ve bir helikopterle müdahale etti.
Yayılmadan söndürülen yangında badem ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA