Silifke'de tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
07.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:28
Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yenibahçe Mahallesi'ndeki alanda çıkan yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediye ekipleri de 2 itfaiye aracı ve bir helikopterle müdahale etti.
Yayılmadan söndürülen yangında badem ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA