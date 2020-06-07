Silifke'de tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
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Silifke'de tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Silifke'de tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
07.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:28

Mersin'in Silifke ilçesinde badem ağaçlarının olduğu bahçede çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yenibahçe Mahallesi'ndeki alanda çıkan yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz, 2 su tankeri ile Büyükşehir Belediye ekipleri de 2 itfaiye aracı ve bir helikopterle müdahale etti.

Yayılmadan söndürülen yangında badem ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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