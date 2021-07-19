Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor
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Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor

Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke Kaymakamlığı, tarihi Taş Köprü'nün bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Silifke Kaymakamlığı, tarihi Taş Köprü'nün bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçenin sembollerinden olan köprünün 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Köprüde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar trafiğin Atatürk Köprüsü üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor
Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor
Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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