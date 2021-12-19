SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU - Haberler
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SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Durşen Ç.'nin (48) cesedi, sulama kanalında bulundu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Durşen Ç.'nin (48) cesedi, sulama kanalında bulundu.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi Cezaevi Yolu Kanal Caddesi santral mevkiinde bulunan sulama kanalında kadın cesedi gören vatandaşlar, itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay sevk edilen dalgıç ekibi, kadının cesedine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin, Durşen Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Durşen Ç.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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