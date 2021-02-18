Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği

18.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:34
Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği

Silifke Ülkü Ocakları Başkanlığı ile MHP Silifke İlçe Teşkilatınca sokak hayvanları için park ve bahçelere barınaklar yerleştirilerek su ve mama bırakıldı.

Silifke Ülkü Ocakları Başkanlığı ile MHP Silifke İlçe Teşkilatınca sokak hayvanları için park ve bahçelere barınaklar yerleştirilerek su ve mama bırakıldı.

MHP Silifke İlçe Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk günlerde sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şehrin farklı noktalarına mama ve su bırakıldığı, park ve bahçelere de kapalı barınaklar yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Silifke İlçe Başkanı İsmail Ateş, projeyle sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları ve sağlıklı beslenebilmeleri için yaşam alanlarını düzenlediklerini belirtti.

Barınakların şehrin değişik noktalarına konulduğunu aktaran Ateş, "Can dostlarımız için temin ettiğimiz barınma ünitelerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. MHP Kadın Kolları Başkanımız Kıvanç Derya ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla onların ihtiyacı olan su ve yiyecekleri de barınma ünitelerine koyduk. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Kadir Topbaş Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:56:02. #1.15#
title