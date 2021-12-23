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Silifke'de sahte içki operasyonu

Silifke'de sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak vergi kaçırıp devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve vatandaşların alkol zehirlenmesine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 17 bidon içerisinde sahte içki yapımında kullanılan 43 litre etil alkol ile 8 adet anason kiti ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

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