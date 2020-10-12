Silifke'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adrese düzenledikleri baskında, 8 litre sahte içki, 4 şişe alkol yapımında kullanılan anason kiti ve 1 litre etil alkol ele geçirildi.

Adresteki şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya