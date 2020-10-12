Silifke'de sahte içki operasyonu
12.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:58
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adrese düzenledikleri baskında, 8 litre sahte içki, 4 şişe alkol yapımında kullanılan anason kiti ve 1 litre etil alkol ele geçirildi.
Adresteki şüpheli E.T. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya