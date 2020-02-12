Silifke'de Rusya'nın Eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov anısına müze açıldı

12.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:39

Müze, okulun inisiyatifi ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin desteğiyle kuruldu.

Müzenin açılış törenine, Büyükelçinin eşi Marina Mihailovna Karlova, Özel Moskova Milletlerarası Okulu Müdürü Lyubov Dukelskaya, okulun öğrencileri ve öğretmenleri, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can, Silifke Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Cafer Selvi, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov katıldı.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksei Yerhov, Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda anıt müzesinin açılışı vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Büyükelçinin Mesajı, AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ Kamu Kurumları İle İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov tarafından okundu. Aleksei Frolov: "Müzenin açılışı şirketimiz için önem arz etmektedir. Zira, Silifke'deki bu Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda Akkuyu NGS projesinde çalışan Rus vatandaşlarımızın çocukları eğitim görmektedirler. AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ olarak bizler geleneksel olarak bulunduğumuz bölgenin sosyal ve kültürel yaşamında yer almakta olduğumuz için,ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluğun geliştirilmesine hizmet eden merhum Andrei Karlov'un yaşam ve özverili çalışma öyküsünün Özel Moskova Milletlerarası Okul öğrencileri tarafından ve tüm bölge halkı tarafından bilinmesi gerektiği düşüncesiyle bu okulun açılışını destekledik. Biz, Mersin ilinde Türkiye'nin ilk nükleer santrali inşaatını gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla bizler uzun yıllar içerisinde hem komşu hem ortak olarak yaşamalıyız. Andrei Karlov'un hayatta iken bizim projemizin hayata geçmesi için ne kadar gayret sarf ettiğini unutmayacağız ve bu destekten dolayı ona minnet borçluyuz." diye konuştu.

Marina Karlova ise açılış töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Bu müzenin sadece Andrey Karlov'un anısını yaşatma amacını taşımadığını düşünüyorum. Rusya ve Türkiye'nin dostluk müzesi olması ve çocukların ünlü diplomatların yaşamlarını ve çalışmalarını öğrenebilmesi benim için önem arz ediyor. Bu müzede, halklarımızın dostluğunu pekiştirecek çok sayıda etkinlik düzenlenecek, birbirimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz! Çocukların ve ebeveynlerinin burayı sık sık ziyaret edeceklerini umuyorum."

Müzede, Marina Karlova'nın müzeye verdiği Rus Büyükelçiye ait kişisel eşyaları bir araya getirildi. Müze, Andrey Karlov'u sadece bir devlet adamı yönü ile değil, aynı zamanda onu ilgi alanları ve hobileri bulunan sıradan bir kişilik olarak da anlatmaktadır. En sevdiği kitaplar, fotoğraf makinesi, masa takvimi, gözlükleri, gardırop eşyaları ve Sovyetler Birliği Kahramanı Rus kozmonot Yuriy Gagarin de dâhil olmak üzere ünlü kişilerle olan fotoğrafları bunlar arasındadır. Sergide, diplomatın mezuniyeti, Kore ve Türkiye'deki çalışma hayatı, müzik tercihleri gibi hayatının farklı dönemlerini görebilirsiniz. Hem Rus hem de Türk tarafı öldürülen büyükelçinin anısını ölümsüzleştirme kararı almıştır. Karlov Müzesi'ni açma fikri tam da bu göreve hizmet ediyor.

Silifke Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Cafer Selvi, her zaman Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesini amaçlayan Andrey Karlov'un bu yöndeki çalışmaları nedeniyle Rus diplomata saygı duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diplomatik görevi sırasında Andrey Karlov, ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostluk tohumları ekti. Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine çok büyük katkılarda bulundu. Bugün burada, Türkiye'de, onun onurlu çalışmalarını devam ettirmeye, dostane bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ve iki halkın iyiliği için yaptığı özverili çalışmaların hatırasının yaşaması ve meyvelerini vermesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Sürekli açık bulunacak bu serginin yanı sıra müzede kültürel ve tarihi etkinlikler de düzenlenecek., Okulda 2020 yılı içerisinde, Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlanması, Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Sovyet diplomatların yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğraf sergisi ve oturumlar ile Rus diplomat, dramaturg ve şair Aleksandr Griboyedov'un 225. doğum günü vesilesiyle Rus diplomat-yazarlar hakkında fotoğraf sergisi düzenlenmesi planlanıyor. Müze, okulda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul misafirlerinin Rus-Türk ilişkilerinin tarihi hakkındaki bilgilerini artırmak ve uluslararası arenadaki gelişmelerin anlamlı bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Özel Moskova Milletlerarası Okulu Müdürü Lyubov Dukelskaya, "Bu amaçlarımıza erişmemizde saygın Rus diplomatı Andrei Karlov'un hayatının, kimliğinin ve deneyiminin yakından tanınması önemli katkı sağlayacağı kuşkusuzdur." diye vurguladı.

Müze, gelecekte kariyerini diplomasiyle ilişkilendirme kararı alan öğrenciler için bir eğitim platformu da olacak. Eğitimine uluslararası ilişkiler alanında devam etmek isteyenler için burada kariyer rehberliği sunulacak olup ilgili Rus üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarının yanı sıra diplomatik misyon temsilcilerinin buraya ziyaretleri planlanıyor.

Kaynak: Bültenler