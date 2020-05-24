Silifke'de otluk alanda yangın MERSİN'in Silifke ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Taşucu Mahallesi'ndeki eski SEKA arazisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 kepçe, 3 arazöz, 4 itfaiye aracıyla 16 kişilik personelin müdahale ettiği yangın, 3 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA