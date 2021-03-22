Silifke'de okçulara antrenörlük eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silifke'de okçulara antrenörlük eğitimi verildi

22.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:32
Silifke'de okçulara antrenörlük eğitimi verildi

Silifke ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi.

Silifke ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Maliye Gençlik ve Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda gerçekleşen kursun açılışında yaptığı konuşmada, Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak, yeni nesillere aktarmak, ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirtti.

Toksöz, ata yadigarı Türk okçuluğunu halka doğru ve bilimsel şekilde ulaştıracak yeni antrenörler yetiştirmek için bu eğitimlere başladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silifke'de okçulara antrenörlük eğitimi verildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:14:47. #1.16#
title