Silifke'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları EBA Mobil Destek Aracı sayesinde eğitimlerini sürdürüyor
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Silifke'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları EBA Mobil Destek Aracı sayesinde eğitimlerini sürdürüyor

Silifke'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları EBA Mobil Destek Aracı sayesinde eğitimlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke ilçesinde bilgisayarı ve internet erişimi olmayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları "EBA Mobil Destek Aracı" sayesinde uzaktan eğitimi sürdürüyor.

Silifke ilçesinde bilgisayarı ve internet erişimi olmayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları "EBA Mobil Destek Aracı" sayesinde uzaktan eğitimi sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan EBA Mobil Destek Aracı ile Çavuşbucağı, Kum, Gülümpaşalı, Kurtuluş mahallelerinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında maske, mesafe hijyen kurallarına uyularak öğrencilere eğitimlerinde destek olunuyor.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, yaptığı yazılı açıklamada Doğu ve Güneydoğu bölgesinden ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının derslerinden uzak kalmaması için EBA Mobil Destek Aracı ile hizmet verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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