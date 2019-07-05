Silifke'de metruk binalar yıkılıyor

Silifke ilçesinde emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, mahallelerde, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yapılan inceleme ve alınan gerekli izinlerin ardından yıkıldığını belirtti.

Güvenlik açısından risk teşkil eden binaların yıkımı, bina sahiplerinin izni doğrultusunda yapıldığını ifade eden Altunok, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleriyle tespit edip, sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina varsa bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz."

Kaynak: AA