Silifke'de Kinoa Hasadı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nin yüksek kesimlerinde ilk kez ekimi yapılan kinoa bitkisinin hasadı yapıldı.



Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki Mara Mahallesi'nde deneme amaçlı ekilen kinoa hasadına Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile üreticimler katıldı. Burada değerlendirme yapan Başkan Doygun, bu yıl ilk defa deneme amaçlı hem sahilde hem de ilçenin yüksek kesimlerinde ekim gerçekleştirdiklerini, dönümünden 200 kilo ürün elde ettiklerini söyledi. Kendine has bir aroması olan kinoanın, baskın bir tadı ve kokusu olmadığını belirten Doygun, şöyle dedi:



"Lezzetli ve hafif bir besin olup, bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Ayrıca kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Tüketim alanı sınırsız diyebileceğimiz kinoa salatada da tüketilebilir. Çiftçiler alternatif ürün arayışında olması nedeni ile deneme ekimi yapıyoruz. 1 dönüm arazide iki çeşit kinoa tohumu ektik. Artık burada alternatif ürün olarak değerlendirebiliriz."



Deneme amaçlı alternatif ürün olarak ektiği kinoa bitkisi hakkında bilgi veren üretici Ziraat Mühendisi Emine Çetrez ise şunları söyledi:



"Silifke'de her yıl aynı ürünler yetişiyor. Halkımız alternatif bir ürün arayışına girmiyor. Silifke iklim koşullarında ne yapabiliriz?' diye düşündüm, 'İnsanlara yeni bir ürünü nasıl tanıtabiliriz?' diye arayış içerisine girdik. Daha sonra internette Kinoa bitkisine rastladım. Çölyak hastaları tüketebiliyor ve glüten içermiyor. Normal buğdaygillerden daha faydalı, yağ yakıcı özelliği var ve omega 3 içeriyor. Bunlar benim ilgimi çekti. Ben de böylelikle denemeye karar verdim."



Dalları makaslarla kesilen kinoa bitkileri bir çuvala koyularak hasat edilirken, kesilen dallardaki tohumları daha sonra savurma ya da elemek suretiyle kabuklarından ayrılarak tüketime hazır hale getirilecek.



