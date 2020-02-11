Silifke'de kar sevinci

11.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:32

Mersin'in Silifke ilçesinde kısa süreli yağan kar vatandaşları sevindirdi.

İlçeye bağlı Çamdüzü mevkisinde etkili olan karın keyfini çıkaran vatandaşlar, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Vatandaşlardan Halil Genç, yaptığı açıklamada, kar manzarasının güzel olduğunu belirterek, bu anın tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA