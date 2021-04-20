SİLİFKE'DE KANADI KIRIK PELİKAN TEDAVİYE ALINDI
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SİLİFKE'DE KANADI KIRIK PELİKAN TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarmaya bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında yaralı bir pelikan buldu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarmaya bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında yaralı bir pelikan buldu. Kanadının kırık olduğu belirlenen pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Mağara Mahallesi Söğüt mevkiinde devriye görevi yürütürken, yol kenarında yerde yatan bir pelikan gördü. Ekiplerin yaptığı incelemede, pelikanın kanadının kırık ve bitkin olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yaralı pelikanı, tedavisinin yapılması için Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

SİLİFKE'DE KANADI KIRIK PELİKAN TEDAVİYE ALINDI
SİLİFKE'DE KANADI KIRIK PELİKAN TEDAVİYE ALINDI
SİLİFKE'DE KANADI KIRIK PELİKAN TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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