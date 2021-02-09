Silifke'de kadınlara ilk yardım eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince, Silifke'de ev kadınlarına ilk yardım eğitimi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince, Silifke'de ev kadınlarına ilk yardım eğitimi verdi.

Eğitimde kadınlara, evde yaşanabilecek kaza, zehirlenme, yanık ve boğulma gibi olaylara karşı nasıl davranılacağı konusunda bilgi aktarıldı.

İlk yardım eğitiminin de verildiği etkinlikte, çocuklara da "mahremiyet" konusunda bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya