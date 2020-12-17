Silifke'de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Silifke'de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

17.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:30
Silifke'de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, bir adreste kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Adreste 33 bin 200 boş makaron, 4 bin 100 dolu makaron, 23 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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