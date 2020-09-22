Silifke'de jandarma Covid-19 denetimini sıkı tutuyor
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Silifke'de jandarma Covid-19 denetimini sıkı tutuyor

Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid-19) nedeni ile jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı.

Silifke'de jandarma Covid-19 denetimini sıkı tutuyor
22.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:49

Türkiye genelinde artan korona virüs (Covid-19) nedeni ile jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Vatandaşın sağlığını da düşünen jandarma her alanda denetimler yaptı.

Silifke'de Jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak 8 ayrı ekiple uygulama ve denetim yaptı. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, yol kontrolü, sahil, iş yerleri, market, kahvehane, sebze hali ve bankamatiklerde, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Uygulamalar kapsamında ekipler yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurulup salgından korunmaları için vatandaşları uyardı. Yolcu otobüs ve minibüslerini de tek tek durdurup bilgi veren ekipler, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol etti. Ekipler sürücüleri yolcu kapasitesini aşmaması, mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da virüsten korunmaları ve olası yayılımı azaltmak için bilgiler verdiler.

Denetimler sırasında ise kahvehanede maskesiz olarak bulunan bir vatandaşa 900 TL, idari para cezası kesildi. Esnafa ve vatandaşlara sürekli megafondan Covid-19 tedbirleri kapsamında önlem almalarını belirten ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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