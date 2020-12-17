Silifke'de istişare toplantısı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede yapılacak çalışmalarla ile ilgili siyasi parti temsilcileri ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede yapılacak çalışmalarla ile ilgili siyasi parti temsilcileri ve oda başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Kaymakam Nazlı, bir otelde gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin, ilçede yapılması planlanan çalışmalar için güzel sonuçlar doğuracağını belirtti.

Silifke'nin geleneği, kültürü ve geçmişi olan bir insan topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Nazlı, "Neden bu değerlerimizi güzelce yoğurup, ortaya bir eser çıkarmıyoruz ? Çıkarmamak için bir sebep yok. Bir ve beraber olarak, elimizde bulundurduğumuz gücü Silifke'nin menfaati doğrultusunda iyi şeylerde kullanalım ve çocuklarımız, torunlarımızı için güzel bir gelecek bırakalım.'" dedi

Toplantı'da Silifke Organize Sanayi Bölgesi'nin geliştirilmesi, Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması, bölgede yaşanan elektrik sorunları, tarımsal faaliyetler, pandemiden dolayı oluşan esnafların ekonomik sorunları, işsizliğin azaltılabilmesi için yapılabilecek çalışmalar, şehir içi trafik ve park sorunları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya