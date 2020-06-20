Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor

Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp döllenmesi sağlanıyor Mersin'in Silifke İlçesinde hurma ağaçları evlendiriliyor.

20.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:23

Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor

Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp döllenmesi sağlanıyor

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde hurma ağaçları evlendiriliyor. Evlendirme işleri erkek ve dişi hurmadan alınan meyve dalının açılarak dişi hurmanın meyve dallarına serpilerek döllenme gerçekleştiriliyor.

Her yıl hurma ağaçlarının bu mevsimde evlendirme işlemleri gerçekleştirilirken meyveler Eylül, Ekim ve Kasım aylarında olgunlaşıyor.

Halk dilinde döllenme işleminin hurma ağaçlarının dişi ve erkeklerinden alınan meyve dalının dişi hurmanın meyve dalına serpilerek evlendirilme işlemi gerçekleştiriliyor.

Dişi hurmanın açmış olan meyve dallarına şekerli su sıkılarak erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi evlenebilmesi sağlanıyor.

Erkek hurmadan alınan meyve dalları açılıp, uzun bir değneğe bağlanıp, diğer ikinci bir değnek yardımı ile çarpıştırılıp erkek hurmanın tozlarının dişi hurma meyvesinin dalının üzerine dökülmesi sağlanıyor.

Tüm işlemler bitince erkek hurmanın meyve veren dalı, dişi hurmanın dalları arasına bırakılıp ve oradan hava yardımı ile döllenmenin devam etmesi sağlanıyor.

Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri daha dolgun ve daha lezzetli oluyor.

Silifke'de yıllardır hurma ağaçlarını evlendiren Kemal Ateş, "Hurma evlendirme bu mevsimde olur. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılır. Dalak dediğimiz şey erkek hurmadan çıkan ve dişi hurmadan çıkan meyve veren daldır. Sonra dişi hurmanın açmış olan dalaklarına şekerli su yapılıp üzerine serpiştirilir. Erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi evlenmesi için. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılıp uzun bir değneğe bağlanır ve diğer ele ikinci bir değnek yardımı ile dalaklı değneğin üzerine vurarak tozlarının dişi hurma dalağının üzerine dökülmesi sağlanır. Tüm işlemler bitince erkek hurmanın dalağı dişi hurmanın dalları arasına bırakılır ve oradan hava yardımı ile döllenme devam etmesi sağlanır. Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri daha dolgun ve daha lezzetli olur. Eylül, Ekim veya Kasım ayı gibi meyveleri olgunlaşır" dedi.

Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Haber
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Halife Hafter Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Alişan Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Dha İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Silifke'de hurma ağaçları evlendiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:12:30. #1.14#
title