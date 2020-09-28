Silifke'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor
28.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:26
Silifke-Mut kara yolunun 32. kilomteresinde ağustos ayında meydana gelen heyelan dolayısıyla kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yürütülüyor.
Silifke-Mut kara yolunun 32. kilomteresinde ağustos ayında meydana gelen heyelan dolayısıyla kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yürütülüyor.
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolun ekim ayının ortalarına doğru yeniden trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan yolun kapanması nedeniyle ulaşım, Gülnar kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya