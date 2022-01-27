SİLİFKE'DE HASADI YAPILAN ÖRTÜ ALTI DUT, KİLOSU 50 TL'DEN ALICI BULUYOR

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde bu yıl ilk kez örtü altında hasadı yapılan karadut, kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin yaş meyve sebze depolarından Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı karadut hasadı başladı. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 4,5 dönümlük serada hasadına başlanan dutlardan 20 ton ürün bekleniyor. Hasattan dolayı mutlu olduklarını belirten üretici Mehmet Sezer, Mersin'in Silifke ilçesinde 4,5 dönüm dut seram var. Şu anda dutun kilosu 50 TL'den satılıyor. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olsun dedi.

Üretici Yusuf Karacura da toplanan dutların başka Avrupa ülkesi olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini kaydederek, Türkiye'nin her tarafında kar varken, biz burada dut hasadı yapıyoruz. 4,5 dönümlük dut seramız mevcut. Kilosu 50 TL'den satışa çıkarıyoruz. Toplamış olduğumuz bu dutları Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Silifke'de 200 dekarda örtü altı dut yetiştiriciliği yapıldığını ve çiftçilerin son zamanlarda domates seraları yerine dut seraları oluşturduğunu ifade ederek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı sezon diledi.