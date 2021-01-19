Silifke'de fırtına nedeniyle karayoluna devrilen ağaç trafiği aksattı
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Silifke'de fırtına nedeniyle karayoluna devrilen ağaç trafiği aksattı

19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:54
Silifke'de fırtına nedeniyle karayoluna devrilen ağaç trafiği aksattı

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayoluna devrilen ağaç, trafiğin aksamasına yol açtı.

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayoluna devrilen ağaç, trafiğin aksamasına yol açtı.

Gece saatlerinde başlayan şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayolu kenarında bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin ağacı yoldan kaldırmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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