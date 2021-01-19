Silifke'de fırtına nedeniyle karayoluna devrilen ağaç trafiği aksattı
19.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:54
Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayoluna devrilen ağaç, trafiğin aksamasına yol açtı.
Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayoluna devrilen ağaç, trafiğin aksamasına yol açtı.
Gece saatlerinde başlayan şiddetti rüzgar nedeniyle Mersin-Konya karayolu kenarında bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin ağacı yoldan kaldırmasıyla tekrar açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya