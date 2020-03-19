Silifke'de fırtına badem çağlalarını etkiledi MERSİN'in Silifke ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde badem çağlaları aşırı fırtınadan olumsuz etkilendi.

MERSİN'in Silifke ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde badem çağlaları aşırı fırtınadan olumsuz etkilendi.

Işıklı Mahallesi'nde badem çağlası yetiştiriciliği yapan çiftçiler, çağlaların dallarından koparak yere dökülmesi ile büyük üzüntü yaşadı. Badem çağlası üreticisi Ali Kaya, "45 yıldır badem üreticiliği yapıyorum. Bölgemizde en fazla rüzgar esen bölge, Işıklı bölgesidir. Bu yıl Işıklı afet içinde. Elimdeki çağlalara bakın. Işıklının durumu kötüdür. Devletten destek bekliyorum"? dedi

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can da, iki gün devam eden yoğun fırtına nedeniyle bademlerinin zarara uğradığını belirterek, devletten yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA