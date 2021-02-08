Silifke'de fırınlar denetlendi
08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:28
Silifke Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.
Silifke Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı.
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığını korumak amacıyla özellikle gıda maddesi üreten ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimleri artırdıklarını kaydetti.
Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Altunok, denetimlerin devam edeceğini belirtti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya