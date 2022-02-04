SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR - Haberler
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SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi.

Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkisini gösterdi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından her taraf beyaza büründü.

SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

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