SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi.
MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi.
Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkisini gösterdi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından her taraf beyaza büründü.