Silifke'de doğadaki cam kırıkları ve atıklar temizlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde "Ciğerlerimiz Temizleniyor Projesi" kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Ciğerlerimiz Temizleniyor Projesi" kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, yangınlara sebebiyet veren cam şişe kırıkları ve çeşitli atıkları temizlemek için kolları sıvadıklarını söyledi.
Bu kapsamda farkındalık oluşturmak için "Ciğerlerimiz Temizleniyor Projesi" başlattıklarını dile getiren Altunok, Boğsak mevkisinde temizlik yaptıklarını belirtti.
Çalışmaya, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya