Silifke'de Çilek Fide Ekimi Başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 40'ını, ihracatının da yüzde 60'ını sağladığını söyledi.

İlçede yeni fidelerin toprakla buluşturulmaya başladığını aktaran Kaynar, bu yıl yaklaşık 10 bin dönüm arazide dikim yapılmasının beklendiğini bildirdi.

İlçede çileğin vazgeçilmez bir ürün olduğunu ifade eden Kaynar, "Ekonomiye çok büyük katma değeri var. Silifke çileği hem yurt içinde, hem yurt dışında bir marka. Geçen yıl Rusya'ya güzel ihracatımız oldu. Bunun yanında daha değişik pazarlara açıldık. Özellikle Ortadoğu bölgesinde Arap yarımadasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar gibi bölgelere de uçak kargoyla çilek ihracatımız başladı. Bunlar bizim için sevindirici." dedi.



Oda olarak yaptıkları çalışmalarla Silifke çileğinin tescilinde son aşamaya gelindiğini vurgulayan Kaynar, çileğin ününe ün katacağını ifade etti.

Kaynar, örtü altındaki erkenci çileğin hasadına aralık, ocak aylarında, açık alandaysa mart ayında başlayacaklarını sözlerine ekledi.