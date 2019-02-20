Silifke'de Çiftçilere 10 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle yapılan çalışma kapsamında çiftçilere 10 bin adet Gemlik cinsi fidan dağıtıldı.

İlçede zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Bursa'dan getirilen zeytin fidanları Kaymakam Şevket Cinbir, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün'ün de katılımıyla kapalı pazar yerinde törenle dağıtıldı.

Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, amacın ilçede var olan zeytin bahçelerini çoğaltmak olduğunu kaydetti.

Piyasa değeri 9-10 lira olan fidanların Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle çiftçilere 5 liradan ulaştırıldığını ifade eden Cinbir, kayıtlara ilçe genelinde 38 bin dekar kapama zeytin bahçesinde 1,5 milyon adet zeytin ağacı bulunduğunu, ancak fidan sayısının 2 ila 3 milyon arasında tahmin edildiğini belirtti.

Farklı aromasıyla yağının da tercih edildiği zeytin üretimini Silifke'de arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Cinbir, "Bu işbirliğini gerçekleştiren Ziraat Odamıza ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de bol ve bereketli günler diliyorum" dedi.

Oda Başkanı Doygun da, çiftçilerden gelen talep üzerine araştırma yaptıklarını, en uygun fiyata Bursa'da bulduklarını ve piyasada tanesi 9-10 liradan satılan fidanları çiftçilere 5 liradan dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının ilçe genelinde zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek olduğunu vurgulayan Doygun, gelen talebe göre fidan dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edebileceklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA