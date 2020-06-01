Silifke'de buğday hasadı başladı Silifke'de buğday hasadı başladıMERSİN'in Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde buğday hasadı başladı.

Silifke'de buğday hasadı başladı

MERSİN'in Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde buğday hasadı başladı.

İlçe genelinde 122 bin 264 dönüm tarlaya ekilen buğdaydan 30 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçi Hüseyin Güney, "26 dekar arazimde diğer arazilere göre verim güzel. Diğer arazilerde kuzey rüzgarları ile birlikte lodosun esmesi tane kaybına neden oldu. Rüzgarın vurduğu arazilerde verimler düşük. Ama burada verim güzel" dedi

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ilçede yaklaşık 122 bin 264 dönüm tarlaya buğday ekildiğini ve 30 bin ton rekolte beklediklerini kaydederken, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Kaynak: DHA