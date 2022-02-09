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Kesinleşmiş hapis cezası olan 35 kişi yakalandı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Kesinleşmiş hapis cezası olan 35 kişi yakalandı

Mersin'de Ocak ayı içerisinde aranması bulunan 62 şüpheli yakalanırken, 62 şüpheliden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (Haberler.com) - Mersin'in Silifke ilçesinde ocak ayı içerisinde aranması bulunan 62 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 62 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden haklarında 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Hisarcık, Silifke, Mersin, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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