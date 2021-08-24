Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu

Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli sebze ve meyve yetiştirme merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde Antep fıstığı hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli sebze ve meyve yetiştirme merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde Antep fıstığı hasadı başladı. İlçe genelinde 3 bin 735 dönüm arazideki 165 bin ağaçtan hasat edilecek 700 ton ürün ise şu anda yaşı temizlenmeden kalitesine göre üreticilerden 30 ila 40 liradan alınıyor. Kuru Antep fıstığının fiyatının ise 50 ila 60 lira olması bekleniyor.

Silifke genelinde bir çok meyve ve sebze yetiştiğini ifade eden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Türkiye'nin en güzey yörelerinden birindeyiz. Allah'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz. Burada bugün Antep fıstığı hasadı için toplanmış bulunuyoruz. İlçemizde 1990'lardan bu yana aşılamalarla başlayan Antep fıstığı, değişik mahallelerimizde; Çadırlı, Senir, Nuru, İmambekirli, İmamuşağı, Cılbayır gibi mahallelerimizde yetiştiriliyor ve vatandaşlarımız tarafından piyasaya sürülüyor. 165 bin civarında Antep fıstığı ağacı var ilçemizde. Bu yıl rekolteyi de çok üst seviyede bekliyoruz. İnşallah 700 ton civarında bir fıstık hasadı bekliyoruz. Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte ilk Antep fıstığı hasadını yapmaktan mutluluk duyuyor, bereket getirmesini diliyoruz. Hanelerimize bol kazanç getirmesini diliyoruz, sağlık diliyoruz, sofralara getireceklere de afiyet diliyoruz" dedi.

Doygun, ilçede değişen pazar istekleri ve ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini kaydetti. Göksu Vadisi'ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk, Yeniçıktı mahallelerinde yaygın olarak yetiştirilen ve köylünün geçim kaynağı olan Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştığını ifade eden Doygun, bazı çiftçilerin ürünlerini hasat ettikten sonra yaş olarak sattığını, bazılarının da kurutmayı tercih ettiğini söyledi. Doygun, arazilerdeki yabani melengiç ağaçlarının aşılanmak suretiyle Antep fıstığı ağacına dönüştürüldüğünü ve vatandaş için önemli bir gelir kaynağı elde edildiğini de anlattı.

Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önemli ivme kazandırdığını, üretim alanlarının ise her geçen yıl arttığını dile getiren Nuru Mahalle Muhtarı üretici Mustafa Şen ise "Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini arttırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Dalında 30 ila 40 liradan alınıyor. Kuru Antep fıstığının fiyatının ise 50 ila 60 lira olması bekleniyor" dedi. - MERSİN

Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu
Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu
Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu
Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi
Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi
Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki '13 ayrı maaş alıyor' iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki "13 ayrı maaş alıyor" iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:43:33. #1.16#

title